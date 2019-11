'Maradona in Mexico': hoe Pluisje een Mexicaanse tweedeklasser aan promotie probeerde helpen

Nu te zien op Netflix

DOCUSERIE ‘Maradona in Mexico’ is – helaas – geen terugblik op het WK voetbal van 1986 in Mexico, toen Maradona de Argentijnse ploeg onder meer langs de Rode Duivels richting wereldtitel loodste, maar volgt de bijna 60-jarige man tijdens één van zijn laatste kunstjes. In de herfst van 2018 tekende Maradona als trainer bij Dorados de Sinaloa, een club uit Culiacán die uitkomt in de tweede klasse van Mexico. Onder de leiding van Maradona moest Dorados weer naar eerste klasse promoveren, maar dat liep op een sisser uit: door zijn broze gezondheid stond de Argentijn maar bij een deel van de wedstrijden in de dug-out, de ploeg slaagde er niet in kampioen te spelen en na afloop van het seizoen nam Maradona ontslag omdat hij enkele knieoperaties moest ondergaan.