'I'm With the Band': Hoe Charli XCX' een girlband bij elkaar zocht

‘Hi. We’re Nasty Cherry and we’re the best band of 2019.’

Nu te zien op Netflix

DOCUSERIE Zo stond begin dit jaar te lezen op Instagram, bij een video waarin de nieuwe vrouwelijke poppunkgroep Nasty Cherry zichzelf voorstelde aan het publiek: een filmpje dat opgenomen was in een jacuzzi en waarin één bandlid champagne probeerde uit te gieten in een glas dat balanceerde op de kont van een ander. Wie of wat Nasty Cherry precies was, werd in de weken daarna duidelijk: de groep bleek een project van popster Charli XCX, die haar drumster Debbie Knox-Hewson had gekoppeld aan drie andere muzikantes en hen samen in een huis in Los Angeles had gestopt om songs te schrijven. De debuutplaat van Nasty Cherry moet nog verschijnen, maar Netflix brengt nu al de making-of van de groep en de plaat in de docusoap ‘I’m with the Band’.