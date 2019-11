Skip moppen over Trump in Seth Meyers' nieuwe comedyshow 'Lobby Baby '

De Amerikaanse komiek Seth Meyers presenteert op de zender NBC het praatprogramma ‘Late Night’, een job die in de afgelopen decennia door Jimmy Fallon, Conan O’Brien en David Letterman werd uitgevoerd.

Nu te zien op Netflix

COMEDY Elke aflevering leidt Meyers in met een stand-upmonoloog, en zoals bij alle andere talkshows passeert Donald Trump daarin vaak de revue. Voor ‘Lobby Baby’, de registratie van één van zijn theatershows, bedacht de komiek echter iets speciaals: telkens als hij aan een grap over Trump of de Amerikaanse politiek begint, komt er een knop tevoorschijn (vergelijkbaar met de knop waarmee je op Netflix de titelgeneriek van een serie kunt skippen) waarmee iedereen die vindt dat er al veel te veel gelachen wordt met de president dat stukje kan overslaan.