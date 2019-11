'The Devil Next Door': Was de brave John Demjanjuk eigenlijk een wrede concentratiekampbewaker?

John Demjanjuk leidde in de jaren 80 een onopvallend, rustig leventje in een buitenwijk van Cleveland, genietend van zijn pensioen nadat hij jarenlang in een autofabriek had gewerkt.

Nu te zien op Netflix

DOCUSERIE Dat veranderde toen een groep overlevers van de Holocaust hem herkenden als ‘Ivan de Verschrikkelijke’, een bijzonder wrede bewaker in het concentratiekamp van Treblinka in Polen. In 1986 werd hij uitgeleverd aan Israël, waar hij twee jaar later ter dood veroordeeld werd. Het Israëlische hooggerechtshof schrapte dat vonnis echter in 1993 toen nieuwe bewijzen twijfel zaaiden omtrent Demjanjuks schuld, en de man mocht naar huis terugkeren. WO2-onderzoekers bleven graven in zijn verleden en Demjanjuk werd jaren later opnieuw voor de rechter gebracht en veroordeeld; net nadat hij in beroep was gegaan tegen dat vonnis, stierf hij – nog steeds als een vrij man.