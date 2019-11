De films die u deze week moet zien (van 15 tot 21 november)

VIER, VRIJDAG 15 NOVEMBER, 20.35

DRAMA David Fincher verfilmde de pulpy bestseller van Gillian Flynn, over een man (Ben Affleck) die verdacht wordt van de moord op zijn vrouw (Rosamund Pike). Ondanks de barokke plotwendingen is de toon van de film opvallend koel en cynisch – vintage Fincher dus. Affleck was nooit beter.

CANVAS, VRIJDAG 15 NOVEMBER, 21.20

DRAMA Afhankelijk van wie je bent, roept de naam Roman Polanski het beeld op van ofwel een briljant regisseur, ofwel een onvergeeflijke kindermisbruiker. De oncomfortabele waarheid is natuurlijk dat hij het allebei is. Van deze verfilming van Robert Harris’ bestseller uit 2010 werkte hij de montage af terwijl hij onder huisarrest stond in Zwitserland, in afwachting van een uitlevering aan de VS (die nooit plaatsvond). Het feit blijft dat ‘The Ghost Writer’ een briljante thriller is, doordrongen van een onbehaaglijk sfeertje. Ewan McGregor speelt een ghostwriter die wordt ingehuurd om de memoires van een Britse ex-PM (Pierce Brosnan) te herschrijven. Zijn voorganger is onder mysterieuze omstandigheden gestorven – was hij soms iets te weten gekomen dat het daglicht niet mocht zien? Polanski bouwt de dreiging zorgvuldig en subtiel op, Brosnan is uitstekend als ersatz-Tony Blair en het politieke kader maakt de film extra fascinerend.

VTM, ZAT. 16 NOVEMBER, 21.20

DRAMA Enkele Vlaams-Marokkaanse drarries wagen zich aan de cokehandel, maar raken slaags met een meedogenloze dealer. Hyperkinetische actiefilm van Adil El Arbi en Bilall Fallah, een explosie van kleuren, gejaagde camerabewegingen, harde cuts en knallende muziek. Filmisch maximalisme ten top, maar wees uitgerust.

VITAYA, ZATERDAG 16 NOVEMBER, 22.20

KOMEDIE Mike Nichols neemt de ultrakapitalistische cultuur van de jaren 80 op de korrel in deze scherpe satire. Melanie Griffith is de secretaresse van corporate bitch Sigourney Weaver, die haar kans ziet om hogerop te klimmen wanneer Weaver uitvalt na een ongeluk. Ouderwetse screwballcomedy met een feministische inslag.

Q2, ZATERDAG 16 NOVEMBER, 22.25

DRAMA Historisch epos van Ridley Scott over een Franse smid (Orlando Bloom) die door kruisvaarders op sleeptouw wordt genomen naar Jeruzalem. Naar goede gewoonte zet Scott alles met enorm veel aplomb in beeld. Bombastisch en meeslepend. Tip: de 45 minuten langere director’s cut is nog véél beter.

BBC2, ZONDAG 17 NOVEMBER, 15.25

DRAMA Iconisch, old Hollywood melodrama over de liefdes- en andere perikelen op een legerbasis in Hawai, vlak voor de aanval op Pearl Harbor. Burt Lancaster en Deborah Kerr delen een memorabele kus in de branding, maar het was Frank Sinatra die een Oscar kreeg voor zijn bijrol (met dank aan zijn maffiaconnecties).

ZES, MAANDAG 18 NOVEMBER, 20.35

DRAMA Zelden werd iemand zo van een Oscar beroofd als Michael Keaton toen hij Eddie Redmayne moest laten voorgaan. Keaton speelt de beste rol uit zijn carrière als Riggan, een opgebrande acteur die zijn carrière wil reanimeren met een ambitieus toneelstuk. Opzwepende tragikomedie, ogenschijnlijk in één take opgenomen.

Q2, DINSDAG 19 NOVEMBER, 22.50

SCIFI Terry Gilliams grootste commerciële hit, waarin hij zijn geflipte fantasie kwijt kon maar net genoeg beteugeld werd om toegankelijk te blijven voor een groot publiek. Bruce Willis speelt een gevangene die vanuit de toekomst naar de jaren 90 wordt gestuurd om te ontdekken waar een verwoestend virus vandaan kwam.

ARTE, WOE. 20 NOVEMBER, 20.55

GENRE Meesterwerk van René Clément over een meisje van 5 wier ouders omkomen bij een luchtaanval tijdens Wereldoorlog II. Ze raakt bevriend met een boerenjongen en samen leren ze omgaan met de alomtegenwoordigheid van de dood. Bedrieglijk eenvoudige filmstijl, verrassend diepgaand scenario, essentiële cinema.

VITAYA, DON. 21 NOVEMBER, 20.40

DRAMA David Fincher spoelde de commerciële flop van ‘Fight Club’ door met deze speelse, visueel vindingrijke thriller. Jodie Foster speelt een gescheiden vrouw die samen met haar dochter (Kristen Stewart) moet vluchten in haar panic room wanneer ze bezoek krijgt van inbrekers. Een simpele premisse, maar razend spannend.