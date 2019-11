De documentaires die u deze week graag informeren (van 15 tot 21 november)

Charles & Di: the truth behind their wedding

NPO 2, zat. 16 nov., 20.15

GECHIEDENIS Docu van de Britse tv-zender Channel 4 over de week vóór het huwelijk tussen prins Charles en Diana Spencer in de zomer van 1981, toen de spanningen tussen beide geliefden al begonnen op te lopen.

Chinese dromen

NPO 2, zon. 17 nov., 20.20

ACTUA Nieuwe vierdelige China-reeks van Ruben Terlou (‘Langs de oevers van de Yangtze’), waarin de Nederlandse journalist kriskras door het land reist om met gewone Chinezen over hun verwachtingen te praten.

De aanbidding

Canvas, zon. 17 nov., 23.05

CULTUUR In zijn eerste theaterstuk voor het NTGent bracht de Zwitserse regisseur Milo Rau in 2018 het beroemde ‘Lam Gods’ tot leven. Documentairemaker Bram Van Paesschen volgde hem en zijn ploeg tijdens de aanloop.

How to die a better death

Canvas, maa. 18 nov., 22.10

ACTUA Uiterst actueel nu het debat over euthanasie weer volop woedt: in deze documentaire praat de Britse arts Kevin Fong met specialisten en patiënten over de morele dilemma’s rond waardig sterven.

Narcostaat

NPO 3, maandag 18 november, 21.25

ACTUA Nederland werd twee maanden geleden danig opgeschrikt toen advocaat Derk Wiersum ’s ochtends vroeg op straat werd doodgeschoten. Hij verdedigde één van de kroongetuigen in het proces tegen de mocromaffia, de Marokkaans-Nederlandse georganiseerde misdaad die een groot deel van de drugshandel bij onze noorderburen controleert. Na eerdere liquidaties en verhalen over ambtenaren die omgekocht waren, was het nog maar eens een teken dat de drugsmaffia machtig en wreed is, en dat de overheid moeite heeft om grip te krijgen op het probleem. De Nederlandse journalist Danny Ghosen, bij ons onder meer bekend van zijn reeks over buitenwijken van Europese steden op Canvas, duikt in het vierdelige ‘Narcostaat’ onder in de onderwereld. Hij praat met criminelen die hun geld verdienen in de drugshandel en logischerwijs enkel anoniem getuigen, de agenten die op hen jagen en slachtoffers van het toenemende drugsgeweld.

ZZ Top: that little ol’ band from Texas

Canvas, don. 21 nov., 23.15

MUZIEK ZZ Top, het bluesrocktrio achter hits als ‘Sharp Dressed Man’ en ‘Gimme All Your Lovin’’, bestaat vijftig jaar. In deze Britse docu blikken Billy Gibbons en Dusty Hill (met baard) en Frank Beard (zonder baard) terug.