Glen De Boeck: 'Kompany was gedoemd om te falen'

Dat ze het vooral goed kunnen uitleggen: het is maar één van de vele clichés over voetbaltrainers. In ‘T1’ op Play Sports laat Bart Raes acht trainers – Hein Vanhaezebrouck, Philippe Clement, Yves Vanderhaeghe, Glen De Boeck, Bob Peeters, Jacky Mathijssen, Ariël Jacobs en Georges Leekens – in zes afleveringen doen wat ze het best kunnen: praten over hun vak. Al in de eerste aflevering levert dat een schurend momentje op. ‘Ik heb nog een wedstrijd gecoacht terwijl ik al zes dagen ontslagen was,’ vertelt De Boeck, één jaar na zijn gedwongen vertrek bij KV Kortrijk. Diezelfde dag nog volgde Vanderhaeghe hem op.