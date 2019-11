Hugo Speer over 'London Kills': 'Ik krijg geregeld een sms van vrienden: 'We zien je kont weer op tv!''

Is inspecteur David Bradford wel helemaal te vertrouwen? Die vraag dringt zich steeds meer op in de misdaadserie ‘London Kills’. De voorbije weken kwamen we al te weten dat Bradfords vrouw spoorloos is verdwenen, wellicht ontvoerd en misschien zelfs vermoord, maar nu blijkt dat de getergde politieman misschien toch niet zo rechtschapen is als we aanvankelijk dachten. Even checken bij acteur Hugo Speer, die ooit bekend werd als één van de zes strippende metaalarbeiders uit de Britse komedieklassieker ‘The Full Monty’.