'Devil's Pie: D'Angelo': een zeldzame blik in het hoofd van het mysterie D'Angelo

MUZIEK De muzikant werd dankzij zijn debuutplaat ‘Brown Sugar’ (1995) en zijn meesterwerk ‘Voodoo’ (2000) wereldwijd bejubeld als één van de grootste talenten van de soul, de opvolger van Marvin Gaye en Prince in een sexy lichaam. Maar D’Angelo kon de roem niet aan en ging tijdens de wereldtournee rond ‘Voodoo’ helemaal onderuit. Na afloop keerde hij terug naar huis en verdween helemaal uit de aandacht. Na meer dan een decennium in het verborgene ging hij in 2012 op de hort voor enkele concerten en in 2014 bracht hij zijn nieuwe plaat ‘Black Messiah’ uit. Ook na zijn comeback bleef de muzikant de interviews schuwen, maar voor de Nederlandse documentairemaaktster Carine Bijlsma maakte hij een uitzondering. Zij mocht hem drie jaar lang volgen en met hem praten over zijn geloof, de donkere jaren tussen 2000 en 2012 vol drank en drugs, en zijn wederopstanding.