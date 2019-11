Bryan Cranston is weer even Walter White: 'Het was alsof ik in getuigenbescherming zat'

Al sinds er aangekondigd werd dat er een film rond ‘Breaking Bad’ zou komen, vroeg iedereen zich af: zal Walter White, de grijze chemieleraar die in de vijf seizoenen van de serie zo gedenkwaardig transformeerde tot meedogenloze drugsbaron, zijn opwachting maken? Spoiler alert: het antwoord is ja. Ook al speelt ‘El Camino’ (sinds begin oktober op Netflix) zich af vlak na de finale van ‘Breaking Bad’, waarin – spoiler alert! – Walter roemloos aan zijn einde kwam en draait de film helemaal rond zijn handlanger Jesse Pinkman, toch duikt hij op het einde even op in een flashback. Dat betekent dat ook acteur Bryan Cranston weer even in de huid van Walter White mocht kruipen.