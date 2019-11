'Midsommar', de beste horrorfilm van het jaar

Nu te zien op Proximus & Telenet

FILM In deze ziekelijke variant op ‘The Wicker Man’, de Britse horrorclassic uit 1973, trekken enkele Amerikaanse studenten naar een negendaags midzomerfestival in het Hoge Noorden. In het begin wanen de jongeren zich in een bucolisch paradijs, maar de nadrukkelijke manier waarop regisseur Ari Aster (van het eveneens ijzersterke ‘Hereditary’) tijdens een mysterieuze ceremonie die kerel met die knuppel in beeld neemt, laat vermoeden dat er iets schokkends op til is. U bent gewaarschuwd! Indien u het horrorgenre niet genegen bent, dan kunt u ‘Midsommar’ ook bekijken als het zwaar symbolisch geladen verhaal van een jonge vrouw die een einde maakt aan haar liefdesrelatie. Zoals Aster het eigenlijk ook heeft bedoeld.