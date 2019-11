Netflix brengt in de aanloop naar Kerstmis een hele hoop kerstgerelateerde films en series uit, maar de meestbelovende titel daarvan is deze nieuwe reeks.

SERIE ‘Merry Happy Whatever’ bekijkt het hele opgeklopte kerstsfeertje met een gezonde dosis sarcasme en gaat over een vader wiens dochter opdaagt op het kerstfeest samen met haar nieuwe vriend. En die kan uiteraard niet meteen op de goedkeuring van zijn schoonvader rekenen. De trailer van ‘Merry Happy Whatever’ doet een beetje aan ‘Meet the Parents’ denken, met Dennis Quaid in de rol van manipulatieve en boze schoonvader.