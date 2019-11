U zal 'The Irishman' in één ruk willen uitkijken, ondanks z'n 3,5 uur

Nu te zien op Netflix

FILM Sinds 13 november in een beperkt aantal bioscopen, vanaf 27 november op Netflix: ‘The Irishman’, waarin Martin Scorsese de op ware feiten gebaseerde lotgevallen volgt van de in 2003 overleden huurmoordenaar Frank Sheeran. Gezien de epische speelduur (3,5 uur!), is het u toegestaan om meerdere plaspauzes en een lunchbreak in te lassen. Al is de kans groot dat u deze verrassend ingetogen gangsterfilm, waarin zowel Robert De Niro, Joe Pesci als Al Pacino nog eens in groten doen zijn, in één ruk zult willen uitkijken.