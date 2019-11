Hoe schadelijk is vapen nu eigenlijk? Zero Point Zero zoekt het uit

Nu te zien op Netflix

DOCUREEKS In de twee seizoenen van hun uitstekende documentairereeks ‘Rotten’ hebben de onderzoeksjournalisten van Zero Point Zero al een hoop stinkende potjes uit de voedingsindustrie opengedaan, in deze nieuwe reeks richten ze hun pijlen ook op onfrisse praktijken uit andere bedrijfstakken. Het eerste seizoen van ‘Broken’ telt vier afleveringen en gaat onder meer na waar goedkope namaakcosmetica vandaan komt en wat er allemaal in kan zitten (onder meer menselijke uitwerpselen blijkbaar) en wat er echt gebeurt met alle plastic die wij consumenten braafjes proberen te recycleren. De meest actuele aflevering is echter zonder twijfel de tweede, waarin het team onderzoekt hoe schadelijk vapen eigenlijk is.