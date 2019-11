De films die u deze week moet zien (van 22 tot 28 november)

CANVAS, VRIJDAG 22 NOV., 21.20

DRAMA Biopic over filmscenarist Dalton Trumbo, die jarenlang onder een pseudoniem moest werken omdat hij op de zwarte lijst stond van Joseph McCarthy, tot Kirk Douglas het aandurfde zijn naam op de aftiteling van ‘Spartacus’ te zetten. Conventioneel maar boeiend, gedragen door Bryan Cranston in prima vorm.

Q2, VRIJDAG 22 NOVEMBER, 23.00

COMEDY Na het sombere ‘Inside Llewyn Davis’ schakelden de gebroeders Coen naar vrolijke modus voor dit speels eerbetoon aan de Hollywoodcinema van de jaren 50. George Clooney speelt een niet al te snuggere acteur die het bijbelepos ‘Hail, Caesar!’ aan het draaien is wanneer hij wordt ontvoerd door een groepje communistische scenaristen. De fixer van de filmstudio (Josh Brolin) moet dat probleem oplossen zonder dat de pers er lucht van krijgt. Het verhaal dient als losse omkadering, die de Coens toestaat om te proeven van al die filmgenres die nu niet meer gemaakt worden: niet alleen de plechtstatige bijbelfilm, maar ook de MGM-dansmusical, waterballetfilms, melodrama’s en muzikale cowboyfilms passeren de revue, in een smakelijke mix van parodie en oprechte hommage.

VTM, ZATERDAG 23 NOV., 20.30

ACTIE De eerste solo Spider-Manfilm die deel uitmaakt van het officiële Marvel Cinematic Universe is een frisse actiekomedie, die de al te pompeuze sfeer van ‘Civil War’ en consorten mooi doorprikt met wat broodnodige luchtigheid. Michael Keaton is een degelijke schurk en Marisa Tomei de eerste milf-tante May. We approve.

VTM, ZATERDAG 23 NOV., 23.00

DRAMA Waargebeurd drama over drie zwarte, vrouwelijke wiskundigen die in de vroege dagen van het Amerikaanse ruimtevaartprogramma baanbrekend werk verrichtten, maar daar amper erkenning voor kregen. In plaats van een verontwaardigd drama, maakt regisseur Theodore Melfi er een comfortabele feelgoodfilm van.

BBC 2, ZONDAG 24 NOVEMBER, 16.05

DRAMA Klassieke Dickensverfilming van David Lean, over een weesjongen die als kind stilletjes verliefd wordt op een veel rijker meisje, maar dan plots zelf tot heer gebombardeerd wordt door een onbekende weldoener. De grootse gothic sets passen perfect bij het melodramatische verhaal. Stijlvolle film van een grootmeester.

ZES, DINSDAG 26 NOVEMBER, 20.35

KOMEDIE Heerlijk anarchistische komedie van Danny DeVito, met Michael Douglas en Kathleen Turner als übermaterialistisch koppel dat tijdens hun scheiding letterlijk een gevecht op leven en dood begint. Naar Amerikaanse normen durft DeVito vrij ver gaan in zijn zwarte humor, en hoe verder hij gaat, hoe grappiger hij wordt.

Q2, DINSDAG 26 NOVEMBER, 22.45

KOMEDIE Will Ferrell en Mark Wahlberg blijken zowaar een geslaagd komisch duo in deze flikkenkomedie over een mismatcht duo politieagenten dat met meer geluk dan verstand de vuile zaakjes van een louche zakenman op het spoor komt. Alle clichés van het genre worden vrolijk door de mangel gehaald.

CAZ, WOENSDAG 27 NOV., 20.40

DRAMA Al Pacino speelt een berouwvolle ex-gangster die op het rechte pad probeert te blijven, maar wordt teruggetrokken in het drugswereldje. Deze tweede samenwerking tussen Brian De Palma en Al Pacino (tien jaar na ‘Scarface’) is een razend spannende thriller, de finale achtervolging is een masterclass in actieregie.

VITAYA, WOENSDAG 27 NOV., 20.40

KOMEDIE Disney parodieert zichzelf in deze clevere sprookjeskomedie over een tekenfilmprinses (de onweerstaanbare Amy Adams) die in het maar al te echte New York terechtkomt. Al jaren wordt er gesproken over een sequel, maar eerlijk: laat het gewoon zo. De film is charmant en geestig genoeg om op zichzelf te staan.

Platoon ★★★★☆

CAZ, DONDERDAG 28 NOV., 20.40

OORLOG Oliver Stone brak door als regisseur met dit doorleefde, gruwelijk authentieke oorlogsdrama, waarin hij zijn eigen ervaringen als Vietnamveteraan verwerkte. Lang voordat hij definitief doortrapte, bewees Charlie Sheen hier dat hij best een stukje kon acteren. Winnaar van vier Oscars, waaronder die voor Beste Film.

Frenzy ★★★★☆

CAZ, DONDERDAG 28 NOV., 22.50

THRILLER Late Hitchcockfilm uit een periode toen the master of suspense subtiliteit kennelijk niet meer echt nodig vond en ongegeneerd al zijn duivels ontbond. Een pervers verhaal over een seriemoordenaar die vrouwen wurgt met zijn das, vol knappe set pieces. De sequens in een aardappelwagen is onvergetelijk.