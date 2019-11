De documentaires die u deze week graag informeren (van 22 tot 28 november)

JFK: The Lost Tapes

NGC, vrij. 22 nov., 22.00

GESCHIEDENIS Op 22 november is het 56 jaar geleden dat president John F. Kennedy doodgeschoten werd terwijl hij door de straten van Dallas reed. National Geographic blikt terug met nieuws- en amateurbeelden van die dag.

Canvas, zat. 23 nov., 20.10

ACTUA Aurora, Dayton, El Paso… namen van Amerikaanse steden die in 2019 in het nieuws kwamen na een schietpartij. Maar op strengere wapenwetten is het wachten. Hoe komt dat?

NPO 3, zaterdag 23 november, 21.55

MUZIEK ‘Veertien jaar verdwijnen, wie doet nu zoiets?’ Zo vraagt D’Angelo zich af in de documentaire ‘Devil’s Pie’. Het antwoord: hijzelf. De muzikant werd dankzij zijn debuutplaat ‘Brown Sugar’ (1995) en zijn meesterwerk ‘Voodoo’ (2000) wereldwijd bejubeld als één van de grootste talenten van de soul, de opvolger van Marvin Gaye en Prince in een sexy lichaam. Maar D’Angelo kon de roem niet aan en ging tijdens de wereldtournee rond ‘Voodoo’ helemaal onderuit. Na afloop keerde hij terug naar huis en verdween helemaal uit de aandacht. Na meer dan een decennium in het verborgene ging hij in 2012 op de hort voor enkele concerten en in 2014 bracht hij zijn nieuwe plaat ‘Black Messiah’ uit. Ook na zijn comeback bleef de muzikant de interviews schuwen, maar voor de Nederlandse documentairemaaktster Carine Bijlsma maakte hij een uitzondering. Zij mocht hem drie jaar lang volgen en met hem praten over zijn geloof, de donkere jaren tussen 2000 en 2012 vol drank en drugs, en zijn wederopstanding.

Canvas, zon. 24 nov., 22.05

KUNST In het M HKA loopt een tentoonstelling rond Marcel Broodthaers, de Belgische kunstenaar die vooral bekend is om zijn mosselpot. Canvas beschouwt in deze nieuwe documentaire zijn leven en werk.

BBC 1, maa. 25 nov., 22.00

ACTUA Erg actueel nu ook fastfoodrestaurants als Burger King volop inzetten op vegetarisch eten: in deze BBC-documentaire gaat biologe Liz Bonnin na wat nu precies de ecologische impact van de vleesindustrie is.

Elton John: Uncensored

BBC 1, don. 28 nov., 22.00

MUZIEK Onlangs bracht Elton John zijn autobiografie uit, ‘Me’, een boek vol verhalen over seks, drugs en pianopopsongs. Bij Graham Norton komt hij uitgebreid en zonder blad voor de mond vertellen over zijn leven en carrière.