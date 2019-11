Kirsten Dunst: 'Sinds ik moeder ben, geef ik geen bal meer om wat mensen van me denken'

‘On Becoming a God in Central Florida’: nee, een overdreven catchy titel is het niet, maar volgens hoofdrolspeelster, tevens executive producer Kirsten Dunst (jawel, dé) mogen we ook gewoon ‘On Becoming’ zeggen. Hoe het ook zij: in deze puike zwarte komedie speelt ze Krystal Stubbs, een kersverse moeder die, in een wanhopige poging om de eindjes aan elkaar te knopen, besluit om in het louche piramidesysteem te stappen dat ze verantwoordelijk acht voor de dood van haar man. Ze blijkt er een neus voor te hebben.