'Insyriated': een zenuwslopend, claustrofobisch thrillerdrama

Praktisch de hele film speelt zich af in een appartement in Damascus, waar een volledige familie zichzelf heeft opgesloten om het geweld buiten te houden, in afwachting van een ontsnappingspoging naar Beirut. We volgen de hoofdpersonages 24 uur lang, terwijl het steeds duidelijker wordt dat de oorlog zich weinig aantrekt van een gebarricadeerde deur. Van Leeuw creëert opvallend sterke vrouwenrollen en voert de spanning vakkundig op: hij suggereert constant dat de huiselijke, alledaagse setting op elk moment letterlijk kan veranderen in een oorlogsgebied. En wanneer het onvermijdelijke dan toch gebeurt, vindt hij een manier om dat smaakvol en meedogenloos tegelijk in beeld te brengen. Faut le faire.