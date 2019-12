De soort is vooral te vinden in de Golf van Californië, vóór de kust van Mexico. Mexicaanse drugskartels, nooit vies van extra inkomsten, staan Chinese smokkelaars maar al te graag bij in de jacht op de totoaba. Drugshandelaars noch smokkelaars hebben de ecologische visvangst hoog in het vaandel staan, waardoor er nu twee soorten met uitsterven zijn bedreigd: de totoaba en de vaquitadolfijn, één van de zeldzaamste bruinvissoorten ter wereld.