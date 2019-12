Is 'Dolor y gloria' de beste film van het jaar?

Nu te zien op Proximus & Telenet

FILM Welke film wordt de beste van het jaar? ‘Portrait de la jeune fille en feu’? ‘The Irishman’? ‘Once Upon a Time in Hollywood’? Of misschien toch ‘Dolor y gloria’, het wondermooie, autobiografisch getinte meesterwerk van Pedro Almodóvar? Antonio Banderas speelt de rol van zijn leven als een ouder wordende regisseur die, in een golf van magnifieke dialogen en in een kleurenpracht zoals alleen Pedro die in zijn films weet te leggen, de balans van zijn leven opmaakt. Van de maker van ‘All About My Mother’ zal het u overigens niet verbazen dat ook ‘Dolor y gloria’ in essentie een zielsontroerende hommage vormt aan de belangrijkste persoon in zijn leven: zijn mama.