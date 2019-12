'1994', Operatie Schone Handen in Italië

Nu te zien op Play

SERIE Opmerkelijke bijrol is er voor het WK voetbal van dat jaar, dat plaatsvond in de VS. Pas in de strafschoppenreeks in de finale moest het Italiaanse elftal daar zijn meerdere erkennen in Brazilië. De nederlaag had ook politieke gevolgen, want Silvio Berlusconi en zijn partij Forza Italia hadden de prestaties van de Azurri gebruikt om de aandacht af te leiden van Operatie Schone Handen. Na het WK sloeg de sfeer echter helemaal om: de publieke opinie reageerde steeds heftiger op de schandalen die kwamen bovendrijven en tegen het einde van het jaar moest Berlusconi aftreden.