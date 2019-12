'The Mustang' in het echt: 'Paarden en gedetineerden begrijpen elkaar'

Hinnikt en steigert, want het Belgisch-Amerikaanse drama ‘The Mustang’ brengt de twee grootste passies van ’s lands boerendochters samen: paarden en Matthias Schoenaerts. In de film vertolkt Schoenaerts de rol van een ruwe bajesklant die bij wijze van therapie een vriendschapsband opbouwt met een wild paard in het broeierige Nevada. Ook in het broeierige Ninove kunnen Belgische gedetineerden sinds kort een beroep doen op hippotherapie, en wel dankzij de jonge criminologe Luna Straetmans (22) en haar onderneming World of Dreyma.