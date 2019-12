In de jaren 90 en 2000 was Bikram-yoga dé rage in Los Angeles. Volgers van de hype doken gedwee een snikhete yogastudio in, om vervolgens hun bezwete lijven in allerlei bochten te wringen. Bedenker was de excentrieke Indiër Bikram Choudhury, die naar eigen zeggen Elvis Presley en Richard Nixon op een yogamat had gekregen. Eva Orner onthult nu in de Netflix-documentaire ‘Bikram: Yogi, Guru, Predator’ een heel ander beeld van de schaars geklede yogi: dat van een meedogenloos seksueel roofdier, dat zijn favoriete leerlingen in zijn luxueuze hotelsuite uitnodigde en hun oneerbare voorstellen deed.