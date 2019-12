SF Nee? Wij ook niet, maar in 2012 betaalde Disney een slordige 2,2 miljard dollar om Lucasfilm en de bijbehorende rechten op te kopen, en dus kregen we het antwoord toch, in een ‘Star Wars’-avontuur dat zijdelings verwant is aan de officiële serie. Een cynische poging om zo snel mogelijk zoveel mogelijk ‘Star Wars’-content op de markt te duwen? Ja, maar ook best een goede film. Regisseur Gareth Edwards geeft het verhaal een gedurfd fatalistisch toontje – de personages weten dat ze weinig of geen kans op overleven hebben, maar doen toch wat ze moeten doen. Edwards vergeet de fans niet, met regelmatige knipoogjes naar de originele trilogie. En Felicity Jones schittert in de hoofdrol.