Werk op de plank voor inspecteur Barnaby: 'Waarom geen moord bij mijn favoriete voetbalploeg?'

Met de moord op een freelancejournaliste met een voorliefde voor stijldansen wordt het 21ste seizoen van de Britse plattelandsdetective ‘Midsomer Murders’ ingeluid. Neil Dudgeon, alias hoofdinspecteur John Barnaby, zwaait opnieuw met zijn politiepenning terwijl de bewoners van het moordzuchtige graafschap weer bij bosjes neervallen. Voorafgaand aan onze ontmoeting – opnieuw in het landhuis Chenies Manor House, dat al vaker als plaats delict heeft gediend – hoorden we over de dood van Sykes, de trouwe viervoeter van Barnaby die al een tijdje geleden uit de serie was verdwenen, en nu ook in het echte leven is heengegaan.