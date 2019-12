De film van het moment: ‘Marriage Story’, sinds vorige week in de cinema en vanaf 6 december op Netflix. Laat u niet misleiden door de titel: ‘Marriage Story’ is geen drama vol romantiek, maar gaat over de kleine en grote ergernissen die het getrouwde koppel Nicole (Scarlett Johansson) en Charlie (Adam Driver) uit elkaar drijven. Regisseur Noah Baumbach (‘The Squid and the Whale’) vond de inspiratie in zijn scheiding van actrice Jennifer Jason Leigh, en ook Johansson hoefde de muze niet ver te zoeken, want haar tweede huwelijk, met een Franse journalist, is ook op de klippen gelopen.