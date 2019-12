Nu te zien op lumiereseries.com

SERIE Het moet van ‘The Office’ geleden zijn dat een Britse reeks zo aansloeg in de Verenigde Staten als ‘Fleabag’ het voorbije jaar. De komische serie over een jonge vrouw met een voorliefde voor vrijblijvende seks en giftige opmerkingen won onlangs voor het tweede seizoen een Emmy als beste comedy, en bedenkster en hoofdrolspeelster Phoebe Waller-Bridge (tevens de vrouw achter ‘Killing Eve’ op Canvas) kreeg ook de prijs voor de beste actrice. In de aanloop naar de uitreiking hemelde de Amerikaanse pers ‘Fleabag’ op als één van de beste series van de afgelopen jaren. Helemaal terecht, want ‘Fleabag’ is – net zoals ‘The Office’ indertijd – gedurfd, vernieuwend, bijtend grappig en een masterclass in beknoptheid. Twee seizoenen en twaalf afleveringen van nog geen halfuur: meer is er niet en zal er ook nooit zijn, maar die zes uur televisie is wel nagenoeg perfect. Als u nog eens een serie wilt ontdekken die u met verstomming slaat, dan is ‘Fleabag’ uw ding.