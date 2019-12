'The Confession Killer': kippenvel gegarandeerd!

Nu te zien op Netflix

DOCU Dat Henry Lee Lucas een psychopaat is, daar bestaat niet de minste twijfel over. De enige vraag is of hij al dan niet de ergste seriemoordenaar uit de Amerikaanse geschiedenis genoemd mag worden. Lucas werd in 1960 veroordeeld voor de moord op zijn moeder en in 1983 voor twee andere moorden, die hij na zijn vrijlating in 1975 had gepleegd. Tijdens de ondervragingen in de jaren 80 begon hij echter een hele reeks andere moorden te bekennen, die hij in die acht jaar zou hebben begaan. Alles samen zou hij honderden doden op zijn geweten hebben, één onderzoeker claimt zelfs dat de dodentol oploopt tot meer dan drieduizend. Maar: hoe betrouwbaar was Lucas? En hoeveel van zijn bekentenissen zijn ingegeven door een verlangen naar aandacht? De man zelf kan het antwoord niet meer geven – hij is in 2001 gestorven – dus proberen de makers van ‘The Confession Killer’ alles uit te zoeken. Koude rillingen gegarandeerd!