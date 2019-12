'Les hirondelles de Kaboul' is een zielsaangrijpende tekenfilm

Je zou het niet zeggen met die miljarden ‘Frozen’-rugzakjes in het straatbeeld, maar de laatste jaren verschijnen er steeds meer animatiefilms voor grote mensen – denk maar aan ‘Persepolis’, ‘Waltz with Bashir’ of ‘J’ai perdu mon corps’.

Nu te zien op Proximus en Telenet

FILM ‘Les hirondelles de Kaboul’ past perfect in dat rijtje: een zielsaangrijpende, op een roman van de Algerijnse schrijver Yasmina Khadra gebaseerde tekenfilm waarvan de dromerige aquareltinten en het geladen verhaal – we zitten in Kaboel anno 1998 – zijn afgestemd op een volwassen publiek. U zult meeleven met Zunaira, een jongedame wier levenslust frontaal botst met het fundamentalistische bewind van de taliban, en met Atiq, een cipier die van zijn bevelhebber de raad krijgt zijn doodzieke vrouw te dumpen en een gezonde maagd te zoeken. Elsa zou die vrouwvijandige taliban in één schicht in ijspegels omtoveren.