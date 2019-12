Wie is 'de raaf', die 35 jaar geleden de kleine Grégory vermoordde?

Nu te zien op Netflix

DOCU De peuter, die een paar uur daarvoor is verdwenen toen hij buiten speelde, is vastgebonden aan handen en voeten en in het water gedumpt. De hoofdverdachte voor de moord is snel gevonden: een mysterieuze persoon die zichzelf ‘de raaf’ noemt, blijkt al jaren dreigbrieven naar het gezin te sturen en heeft vlak na de verdwijning van Grégory een broer van zijn vader gebeld om te melden dat hij het jongetje in de rivier heeft gegooid. Drie decennia later is nog steeds niet duidelijk wie die raaf precies was. De verdenking valt lang op een oom van Grégory, maar de politie moet hem wegens gebrek aan bewijs weer laten gaan. Hij wordt daarna door Grégory’s vader doodgeschoten. De moeder komt even in het vizier, maar ook zij is van alle blaam gezuiverd. ‘Who Killed Little Grégory?’ reconstrueert de hele zaak en toont tegelijk hoe ‘de raaf’ al die jaren zijn of haar straf kon ontlopen door het geklungel van de politie en het gerecht.