'The Marvelous Mrs. Maisel' – Seizoen 3, nu op Amazon Prime Video

Nu te zien op Amazon Prime Video

SERIE Samen met ‘Fleabag’ het onbetwiste kroonjuweel van de streamingtak van Amazon: ‘The Marvelous Mrs. Maisel’, een heerlijke komische dramaserie over een Joodse vrouw die haar man verlaat wanneer ze zijn bedrog ontdekt en in het New York van de jaren 50 een carrière als comédienne probeert uit te bouwen. De decors en de kostuums kloppen tot in de puntjes en de acteurs zijn in topvorm – de reeks won enkele weken geleden vier Emmy’s in de acteurscategorieën – maar het zijn vooral de dialogen die van ‘The Marvelous Mrs. Maisel’ een plezier maken. Niet zo verwonderlijk, want de serie is geschreven door Amy Sherman-Palladino, de vrouw die Lorelai en Rory in ‘Gilmore Girls’ zo heerlijk tegen elkaar liet ratelen.