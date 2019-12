De films die u deze week moet zien (van 6 tot 12 december)

CANVAS, VRIJDAG 6 DEC., 21.20

BIOPIC Scenarist Aaron Sorkin en regisseur Danny Boyle proberen de ziel van Apple-boegbeeld Steve Jobs bloot te leggen door hem te volgen in de laatste momenten voor de presentatie van drie iconische producten: de Macintosh, de NeXT en de iMac. Zoals in alle Sorkin-films, staan ook hier de knetterende dialogen centraal.

NPO 2, VRIJDAG 6 DECEMBER, 22.55

DRAMA Waargebeurd verhaal over hoe de kleinzoon van J. Paul Getty in 1973 werd ontvoerd, en hoe Getty, de rijkste man ter wereld, weigerde het losgeld te betalen. Met een glansrol voor Christopher Plummer, die in allerijl Kevin Spacey moest vervangen door het #MeToo-schandaal.

EEN, VRIJDAG 6 DECEMBER, 23.40

SF Deze verfilming van de roman van H.G. Wells, over hoe aliens landen op aarde, is misschien wel Spielbergs meest onderschatte film van de 21ste eeuw. In 2005 wat te makkelijk afgedaan als een ‘ren-je-rot’-actiefilm. Terwijl de manier waarop Spielberg het Amerikaanse 9/11-trauma laat nazinderen razend knap is.

Q2, ZATERDAG 7 DECEMBER, 20.30

CRIME Glossy Agatha Christie-verfilming van Kenneth Branagh, die zelf de hoofdrol speelt als de besnorde detective Poirot. Branagh vindt het warm water niet opnieuw uit, maar laat zijn camera elegant door de coupés van de trein glijden en propt zijn cast boordevol wereldsterren.

EEN, ZATERDAG 7 DECEMBER, 21.30

ACTIE Klamme handjes gegarandeerd bij dit ware verhaal over een Everest-expeditie – geleid door Jake Gyllenhaal en Jason Clarke – die verrast wordt door een sneeuwstorm. Visueel spektakel krijgt voorrang op diepgang, maar echt erg is dat niet als je film zo suspensevol is en de beelden zo indrukwekkend zijn.

NPO 2, ZATERDAG 7 DEC., 23.35

DRAMA Melodrama met Geoffrey Rush als rijke stinker die op trouwen staat met zijn huishoudster. Zijn alcoholverslaafde zoon komt naar huis voor het huwelijk en zo gaan de poppen aan het dansen. De acteurs tillen het verhaal een niveau of twee hoger, zodat je ondanks de vergezochte plotwendingen, toch méé bent.

VTM, ZATERDAG 7 DECEMBER, 20.30

SF Hebt u zich ooit afgevraagd hoe de rebellen in de allereerste ‘Star Wars’-film, ‘A New Hope’, aan de plannen van de Death Star waren geraakt? Nee? Wij ook niet, maar in 2012 betaalde Disney een slordige 2,2 miljard dollar om Lucasfilm en de bijbehorende rechten op te kopen, en dus kregen we het antwoord toch, in een ‘Star Wars’-avontuur dat zijdelings verwant is aan de officiële serie. Een cynische poging om zo snel mogelijk zoveel mogelijk ‘Star Wars’-content op de markt te duwen? Ja, maar ook best een goede film. Regisseur Gareth Edwards geeft het verhaal een gedurfd fatalistisch toontje – de personages weten dat ze weinig of geen kans op overleven hebben, maar doen toch wat ze moeten doen. Edwards vergeet de fans niet, met regelmatige knipoogjes naar de originele trilogie. En Felicity Jones schittert in de hoofdrol.

CAZ, ZONDAG 8 DECEMBER, 20.40

CRIME Regiedebuut van Robert De Niro, gebaseerd op het toneelstuk van Chazz Palminteri, die ook een belangrijke bijrol speelt. Een doorleefde, authentieke film, over een jongen die moet kiezen tussen twee vaderfiguren: zijn echte pa, een brave maar arme buschauffeur, en de maffiabaas die de wijk beheerst.

CAZ, ZONDAG 8 DECEMBER, 22.50

DRAMA David Chase, het brein achter ‘The Sopranos’, maakte op zijn 67ste alsnog zijn eerste film. Tegen de verwachtingen in leverde hij geen gritty misdaaddrama af, maar een gevoelig stukje nostalgie, over een jonge kerel die droomt van een leven als rockster, maar continu opbotst tegen de werkelijkheid.

Q2, MAANDAG 9 DECEMBER, 20.35

ACTIE Wellicht nog altijd Michael Bay’s beste film – niet dat dat veel wil zeggen – over een verbitterde generaal (Ed Harris) die een groep toeristen gijzelt in de verlaten gevangenis op het eiland Alcatraz. Nicolas Cage en Sean Connery zijn de helden van dienst. Dom en bombastisch, maar o zo plezierig.

Q2, DONDERDAG 12 DEC., 20.35

ACTIE De eerste samenwerking tussen Martin Scorsese en Leonardo DiCaprio, waarin DiCaprio in het New York van 1862 wraak wil nemen op de bendeleider die zijn vader heeft vermoord – Bill The Butcher, gespeeld door Daniel Day-Lewis in batshit crazy-modus. Visueel duizelingwekkend epos.