'Roes': Whisky uit een jerrycan

Leo de Boer (maker) «Een jaar of twee geleden ging ik naar de dokter omdat ik van mijn fiets was gevallen, en ontzettend veel pijn aan mijn ribben had. ‘Nou, meneer De Boer,’ zei die dokter nadat ze me had onderzocht, ‘er is niks mis met uw ribben. Maar ik zou het met u eens over uw drankgebruik willen hebben.’ Ik reageerde enigszins gepikeerd – ik had geeneens iets gedronken die dag! – maar zij bleef bij haar punt: ‘Ik zie toch echt wat aan uw bloed. Hoeveel glazen drinkt u eigenlijk per dag?’ Daar kon ik geen antwoord op geven: mijn wijn dronk ik uit een vijfliterpak, en mijn whisky uit een jerrycan. Wel netjes uit een glas, hoor – niet dat ik onder het kraantje ging hangen.

»Ik was erg geschrokken van dat doktersbezoek, wat een goeie motivatie bleek om eens iets aan mijn verbruik te doen. Ik heb een soort zelfhulpgroepje van gelijkgestemden opgericht – daarmee bedoel ik: mensen die niet van zichzelf vonden dat ze verslaafd waren, maar eigenlijk wel te veel dronken – en ik heb deze film gedraaid tijdens een maand waarin we met z’n allen geen druppel alcohol probeerden te drinken, een dry january.»