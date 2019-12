Iedereen gedoemd: 'Vlucht niet van dementie!'

Wannes Deleu «In november werden in Den Olm de bewoners herdacht die het voorbije jaar waren overleden. Zelf was ik er niet bij op die dag, maar mijn ouders wel: zij vertelden me achteraf dat ze ’t zo frappant vonden dat van de in totaal 170 bewoners er zo’n zeventig waren gestorven. Dat hallucinante cijfer triggerde me. Ik dacht: eigenlijk zou ik terug naar Den Olm moeten gaan, om de realiteit te laten zien van wat dementie doet. Bij Eén vonden ze dat een goed idee, dus ga ik nu weer regelmatig langs bij de mensen die ik vorig jaar heb leren kennen toen ik een maand lang in Den Olm woonde. In sommige gevallen is dat hartverwarmend, maar soms is het ook snoeihard. Lea bijvoorbeeld, met wie ik vorig jaar een goeie band had opgebouwd, is erg achteruitgegaan – ze reageert nauwelijks meer op wat ik zeg. En ik voel ook altijd een pijnlijke steek wanneer ik voorbij de kamer wandel waar mijn grootmoe heeft gewoond.»

HUMO Daar woont nu iemand anders?