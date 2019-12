Een verhaal over men-children die dik tegen hun zin volwassen moeten worden, maar die – spoiler! – inzien dat een leven met verantwoordelijkheden ook de moeite kan zijn. Een bekend riedeltje, maar gelukkig is het ook goed voor behoorlijk wat dijenkletsers, zoals een apestonede Rogen die in een volle kerk begint te kotsen en dan buiten rent terwijl hij ‘We did not kill Jesus!’ roept. Een welkom tegengif voor de melige kerstfilms die in deze periode op ons worden afgevuurd.