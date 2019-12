Emilia Clarke (32) werd een wereldster dankzij haar rol van drakenkoningin Daenerys Targaryen in ‘Game of Thrones’. Nu de fantasyserie afgelopen is – het achtste seizoen is op Q2 aan zijn laatste weken toe – bouwt de actrice langzaam maar zeker aan een filmcarrière, maar de reeks blijft een belangrijke plek in haar leven innemen.