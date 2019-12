Humo selecteert de films van de week (13 - 19 december)

Q2, VRIJDAG 13 DECEMBER, 18.45

Animatie. Lightning McQueen is niet meer van de jongste en verliest steeds vaker races – kan hij nog een comeback forceren? Na het debacle van ‘Cars 2’ zaten we niet echt op een derde deel te wachten, maar kijk: Pixar herpakt zich met een veel rijper verhaal, doordrongen van die melancholie waar de studio zo goed in is.

'The Game' ★★★1/2

EEN, VRIJDAG 13 DECEMBER, 23.45

Thriller. Michael Douglas speelt een emotioneel verdorde miljonair die van zijn broer (Sean Penn) een mysterieus spel cadeau krijgt en zijn leven uit elkaar ziet vallen. Speelse thriller van David Fincher, met een cynisch gevoel voor humor en – uiteraard – een knappe stilering. O ja, en een ongeloofwaardig einde. Dat ook wel.