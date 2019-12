Humo selecteert de documentaires van de week (14 - 19 december)

'Roemenië: een jeugd zonder ouders'

Canvas, zat. 14 dec., 20.10

Actua Elk jaar trekken tienduizenden Roemenen naar het buitenland om daar de kost te verdienen. Hun kinderen blijven meestal achter en groeien op zonder ouders. ‘Vranckx’ bezoekt enkele gebroken gezinnen.

'Het Zweedse experiment'

Canvas, maa. 16 dec., 21.20

Actua Slot van seizoen twee van ‘Wissel van de macht’, waarin de Zweedse coalitie onder de loep wordt genomen: de regering-Michel, die de N-VA verliet na een knallende ruzie over het Marrakechpact.

'Portrait of an Outlaw'

Canvas, din. 17 dec., 23.20

Film Docu over Sergio Leone, regisseur van ‘Once Upon a Time in the West’ en andere spaghettiwesterns, die dit jaar 90 jaar zou zijn geworden. Met getuigenissen van beroemde fans als Quentin Tarantino.

'Lords of water'

Canvas, don. 19 dec., 21.20

Actua Water wordt een schaars goed, zeker nu de laatste zomers te droog waren. Dat betekent dat de prijs stijgt en dus beginnen banken en beleggingsfondsen ook interesse te tonen voor ‘het blauwe goud’.

'Elton John – uncensored'

Één, woe. 18 dec., 21.45

Muziek Naar aanleiding van de publicatie van zijn memoires ging Elton John aan tafel met Graham Norton, die hem interviewde over zijn muziek, zijn carrière en zijn vele drugs- en seksgerelateerde uitspattingen.