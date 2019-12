Jacques Vermeire over 'Is er een kerstman in de zaal?': 'Ik ben de echte Kerstman niet'

Jacques Vermeire «Ho, ho, ho, zalig kerstfeest iedereen! Nee, even serieus: lezen er ook kinderen Humo? ’t Is maar dat ze niet denken dat ik de echte Kerstman ben, ik doe maar alsof. In ‘Is er een kerstman in de zaal?’ draag ik een kerstmankostuum, zit ik in een comfortabele fauteuil en brom ik op tijd en stond ‘Ho, ho, ho!’ vanonder mijn plakbaard. De bedoeling is dat ik commentaar en duiding geef bij de weetjes over Kerstmis die presentator Philippe Geubels opdist, net zoals dokter Sofie Lemmens commentaar en duiding geeft bij de medische weetjes in ‘Is er een dokter in de zaal?’ Plezant, hoor.»

HUMO Sofie Lemmens is een echte dokter, met alle medische kennis van dien. U bent, zoals u daarnet ruiterlijk toegaf, niet de echte Kerstman. Weet u wel iets over Kerstmis?