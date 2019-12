HUMO Waarom verdiende Fayçal Cheffou een plaatsje in jullie reeks?

Stefanie de Brouwer «Die Belg hebben we er speciaal voor jullie in gestopt (lacht). Nee, met zijn verhaal tonen we een andere kant van 9/11. We hebben sinds die aanslagen allemaal moeten leren leven met terreur, maar een deel van de bevolking ging opeens van gewone migrant naar moslim en, bij uitbreiding, potentiële verdachte. Cheffous verhaal is daar een extreem voorbeeld van.»