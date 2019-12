‘Vrede op aarde’, Sven de Leijers alternatieve jaaroverzicht, is aan zijn derde jaargang toe, en wat de presentator betreft, wordt het een blijver. Want, zo antwoordt hij op de vraag hoe het in 2019 gesteld was met de vrede op aarde: ‘Er is nog werk aan, ons programma is meer dan ooit op zijn plaats.’