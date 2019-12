KOMEDIE Een meedogenloze, haast maffia-achtige wereld is het, ja. Zo blijkt uit deze zwartkomische biopic over schaatskampioene Tonya Harding, die opgroeide als arm trailer trash, met eerst een moeder en daarna een echtgenoot met losse handjes. Dankzij een ijzeren wilskracht baande ze zich een weg naar de top van het schaatswereldje, tot ze in 1994 betrokken raakte bij een aanslag op een concurrente. Klinkt als stof voor een huilerige tv-film, maar Craig Gillespie maakt er ware cinema van. Het camerawerk van Belg Nicolas Karakatsanis is gepast rusteloos en de personages spreken geregeld het publiek aan om commentaar te geven bij de gebeurtenissen. Onze favoriet: een scène waarin Tonya met een pistool op haar man schiet om dan tegen de camera te zeggen: ‘This is bullshit, I never did this.’