In de ochtend van 22 november 1997 hing Michael Hutchence, de iconische frontman van INXS, zich op in een hotel in zijn geboortestad Sydney. Hij werd 37. Nummers zoals ‘Never Tear Us Apart’, ‘Need You Tonight’ en ‘Suicide Blonde’ doorstonden de tand des tijds, maar volgens zijn goede vriend en regisseur Richard Lowenstein wordt Michael Hutchence verkeerd begrepen. In de documentairefilm ‘Mystify’ laat hij Kylie Minogue en andere ex-vriendinnen, familieleden en collega’s praten over één van de meest charismatische frontmannen die de wereld ooit heeft gekend.