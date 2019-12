In 'Seven Worlds, One Planet' scharrelen Attenborough en co. weer zeldzame wezens op

Vier jaar lang is eraan gewerkt door meer dan 1.500 mensen over de hele wereld, en alles samen werd er tweeduizend uur film verzameld.

NATUUR Die berg materiaal hebben de makers van ‘Seven Worlds, One Planet’ verknipt tot zeven afleveringen, waarin telkens de fauna van één van ’s werelds continenten centraal staat. Je zou denken dat David Attenborough en co. na ‘Planet Earth’, ‘Blue Planet’ en ‘Our Planet’ onderhand elk levend dier op aarde al gezien hebben, maar ook voor deze reeks hebben ze weer enkele zeldzame wezens opgescharreld, zoals de rhinopithecus roxellana, een aapje dat enkel in China leeft en opvalt door zijn goudkleurige vacht en blauwe gezicht. Maar onder alle bewondering voor de natuurpracht op de planeet bevat ‘Seven Worlds, One Planet’ natuurlijk ook een weinig opbeurende boodschap, over de impact van de mens op dieren en het klimaat.