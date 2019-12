Wordt 'The Witcher' Netflixs fantasy-parel?

Nu te zien op Netflix

SERIE Netflix doet een gooi naar de kroon met ‘The Witcher’, een fantasyreeks gebaseerd op de boeken van de Poolse auteur Andrzej Sapkowski, die grote bekendheid verwierven dankzij de gelijknamige videogames. Geralt van Rivia (Henry Cavill, u kent hem als Superman) is één van de weinige nog overgebleven heksers in het Continent. Heksers jagen op monsters en horen daarbij te allen tijde een neutrale positie in te nemen. Maar de norse Geralt raakt al snel verzeild in politieke complotten en bloederige oorlogen. De wereld van ‘The Witcher’ lijkt goed op die van ‘The Lord of the Rings’. Verwacht onwaarschijnlijke wezens, krachtige tovenaars, adembenemende zwaardgevechten en een bard die middeleeuwse oorwurmen puurt uit al dat bloedvergiet: ‘Toss a coin to your witcher, o valley of plenty.’