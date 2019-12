Nu te zien op Proximus & Telenet

FILM De meningen over de op één na laatste film van Quentin Tarantino waren even verdeeld als de lichaamsdelen van de Crazy 88 in ‘Kill Bill’. Feit is dat ‘Once Upon a Time... in Hollywood’ een atypische Tarantino is waarin de uitzinnigheid uit zijn vorige films moet wijken voor een verrassend melancholische atmosfeer. Slechts nu en dan, bijvoorbeeld in die razend knap opgebouwde scène waarin Brad Pitt ronddwaalt in het hoofdkwartier van de sekteleden van Charles Manson, merk je dat Tarantino zijn virtuositeit nog niet helemaal kwijt is. En Pitt en Leonardo DiCaprio zijn schitterend als de twee ouder wordende Hollywood-buddies die met geamuseerde verbazing kijken naar de jonge hippiegrieten op Sunset Boulevard.