Wordt het tweede seizoen van 'You' meer dan een doorslagje van het eerste?

Nu te zien op Netflix

SERIE Het einde van het eerste seizoen van ‘You’, de thrillerserie over een boekenverkoper die een meedogenloze stalker blijkt te zijn, was van dien aard dat de hele reeks had kunnen stoppen. Maar, zoals ‘13 Reasons Why’ en ‘The End of the F***ing World’ al bewezen: zo makkelijk laat Netflix zijn succesnummers niet gaan. ‘You’ kreeg dus een tweede seizoen, waarin de charmante creep Joe Goldberg van New York naar LA reist en verliefd wordt op een jonge diëtiste. Om haar hart te veroveren, moet hij alles uit de kast halen en tegelijk de geheimen uit zijn verleden verborgen houden. De kans dat het goed afloopt, lijkt ongeveer even groot als de kans dat dit tweede seizoen meer is dan een doorslagje van het eerste.