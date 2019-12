'Brothers in Arms' blikt terug op de iconische Vietnam-film 'Platoon'

Nu te zien op Proximus & Telenet

DOCU ‘Platoon’ wordt heden ten dage beschouwd als een iconische Vietnam-film met een sterrencast, maar de docu ‘Brothers in Arms’ toont dat die status niet vanzelfsprekend is. Regisseur Oliver Stone kreeg de filmstudio’s nauwelijks overtuigd en de acteurs waren anno 1986 nog groentjes: het was Johnny Depps derde film en ook Charlie Sheen had weinig op zijn palmares staan. In ‘Brothers in Arms’ blikken ze terug op de prent die hun leven veranderde. Depp vertelt over de beklijvende scène waarin sergeant Barnes (Tom Berenger) ermee dreigt een klein meisje neer te schieten; Willem Dafoe over de genadeloze bootcamp die de jongens moesten doorstaan; en Charlie Sheen over de rookbom die hij in zijn edele delen kreeg.