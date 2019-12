De films die u deze week moet zien (van 20 tot 26 december)

Q2, VRIJDAG 20 DECEMBER, 18.05

FAMILIEFILM Destijds verguisde familiefilm van Steven Spielberg, met Robin Williams als een volwassen Peter Pan die door Kapitein Haak (Dustin Hoffman) wordt teruggelokt naar Neverland. Het verhaal rammelt inderdaad een beetje, maar de onschuldige sfeer is aanstekelijk en de score van John Williams is magisch.

CANVAS, VRIJDAG 20 DEC., 21.20

SCIFI Matthew McConaughey trekt de ruimte in om een andere bewoonbare planeet te zoeken in deze ambitieuze, bombastische sciencefictionfilm van Christopher Nolan. Zware kost, maar schitterend geregisseerd, vol machtige beelden (zie dat ruimteschip als een nietig stipje langs de ringen van Saturnus zweven!).

NPO 2, VRIJDAG 20 DEC., 22.55

DRAMA Oscarwinnend Chileens drama over een transgender vrouw (gespeeld door Daniela Vega, echt een transgender) wier vriend sterft. Ze moet niet alleen haar eigen rouw verwerken, maar ook de reacties van de familie van haar vriend. De relevantie van het thema maakt de occasionele pathetiek meer dan goed.

NPO 3, VRIJDAG 20 DECEMBER, 20.25

KOMEDIE Kunstschaatsen, een poëtische sport, bedreven door tere vrouwen en gevoelige mannen? Think again! Een meedogenloze, haast maffia-achtige wereld is het, ja. Zo blijkt uit deze zwartkomische biopic over schaatskampioene Tonya Harding, die opgroeide als arm trailer trash, met eerst een moeder en daarna een echtgenoot met losse handjes. Dankzij een ijzeren wilskracht baande ze zich een weg naar de top van het schaatswereldje, tot ze in 1994 betrokken raakte bij een aanslag op een concurrente. Klinkt als stof voor een huilerige tv-film, maar Craig Gillespie maakt er ware cinema van. Het camerawerk van Belg Nicolas Karakatsanis is gepast rusteloos en de personages spreken geregeld het publiek aan om commentaar te geven bij de gebeurtenissen. Onze favoriet: een scène waarin Tonya met een pistool op haar man schiet om dan tegen de camera te zeggen: ‘This is bullshit, I never did this.’

VTM, ZATERDAG 21 DEC., 20.30

FAMILIEFILM De zeldzame sequel die beter is dan het origineel. De ontwapenende onschuld van de eerste film is gebleven, maar het tempo zit deze keer beter en er is vooral een betere schurk: Hugh Grant staat zichtbaar te genieten als uitgerangeerde acteur die Paddington framet voor diefstal.

CAZ, ZATERDAG 21 DEC., 20.40

ACTIE Verfilming van een kortverhaal van Philip K. Dick, met Tom Cruise als agent die toekomstige moordenaars tegenhoudt voordat ze kunnen toeslaan – tot hij zelf geïdentificeerd wordt als dader. Adembenemende chase movie, met een paar van Steven Spielbergs beste suspensescènes (dat moment met de spiders!).

CANVAS, ZATERDAG 21 DEC., 22.30

DRAMA Hun nieuwste, ‘Uncut Gems’, wordt al stilletjes getipt voor de Oscars, maar de gebroeders Safdie braken door met deze broeierige neo-film noir. Robert Pattinson speelt een eeuwige loser die zijn broer bevrijdt uit een ziekenhuis, nadat die in de gevangenis in elkaar is geslagen. Een intense koortsdroom van een film.

BBC 2, MAANDAG 23 DECEMBER, 1.25

DRAMA Surreële politieke thriller van John Frankenheimer uit 1962, over soldaten die in Korea worden gevangengenomen en gebrainwasht om thuis aanslagen te plegen. Toen een jaar later Kennedy werd vermoord, zagen veel mensen (grotendeels ingebeelde) links met deze film.

VTM, DINSDAG 24 DECEMBER, 20.35

FAMILIEFILM IJzingwekkende horrorfilm over een verwaarloosd kind dat dagenlang alleen wordt gelaten, psychopathisch gedrag begint te vertonen, en vervolgens twee onfortuinlijke dieven onderwerpt aan meedogenloze psychologische en fysieke foltering. Voorloper van het torture porn-genre en kerstklassieker.

NPO 3, WOENSDAG 25 DEC., 22.10

DRAMA Het leven van een Indische weesjongen wordt in kaart gebracht via zijn deelname aan de quiz ‘Wie wordt multimiljonair?’. Die premisse is een tikkel verouderd, maar voor de rest houdt deze crowdpleaser, elf jaar na de Oscarwinst, goed stand. Flitsend geregisseerd en gewelddadiger dan u zich herinnert.

BBC 2, DONDERDAG 26 DEC., 14.05

MUSICAL Eindeloos genietbare musicalklassieker van Joseph L. Mankiewicz. De plot is bijzaak – een gokker sluit een weddenschap af met een gangster dat hij een keurige vrouwelijke missionaris meekrijgt naar een goktent. Het gaat om de liedjes, waaronder klassiekers als ‘Luck Be a Lady’. Vederlicht, maar heerlijk amusement.