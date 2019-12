De documentaires die u deze week graag informeren (van 20 tot 26 december)

Canvas, zon. 22 dec., 22.00

FILM Documentaire waar Robbe De Hert, regisseur van onder meer ‘De Witte van Sichem’ en ‘Blueberry Hill’ aan de hand van archiefbeelden en interviews met collega’s de geschiedenis van de Vlaamse film vertelt.

Canvas, maandag 23 december, 20.10

NATUUR Vier jaar lang is eraan gewerkt door meer dan 1.500 mensen over de hele wereld, en alles samen werd er tweeduizend uur film verzameld. Die berg materiaal hebben de makers van ‘Seven Worlds, One Planet’ verknipt tot zeven afleveringen, waarin telkens de fauna van één van ’s werelds continenten centraal staat. Je zou denken dat David Attenborough en co. na ‘Planet Earth’, ‘Blue Planet’ en ‘Our Planet’ onderhand elk levend dier op aarde al gezien hebben, maar ook voor deze reeks hebben ze weer enkele zeldzame wezens opgescharreld, zoals de rhinopithecus roxellana, een aapje dat enkel in China leeft en opvalt door zijn goudkleurige vacht en blauwe gezicht. Maar onder alle bewondering voor de natuurpracht op de planeet bevat ‘Seven Worlds, One Planet’ natuurlijk ook een weinig opbeurende boodschap, over de impact van de mens op dieren en het klimaat.

BBC 2, maa. 23 dec., 22.00

BIOGRAFIE Decennialang speelde Hugh Grant hetzelfde personage, de verlegen en stuntelende über-Brit. Maar de laatste jaren heeft de acteur zijn vizier verbreed: BBC overloopt zijn carrière.

Canvas, maandag 23 december, 23.25

ACTUA Laatste aflevering van de reeks over de Australische sekte The Family, waarin de slachtoffers van leidster Anne Hamilton-Byrne – nu 98 en dementerend – terugblikken op hun leven in de groep.

Canvas, don. 26 dec., 21.10

ACTUA Tweeluik over de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi, op 2 oktober 2018 in het consulaat van Saudi-Arabië in Istanbul. Vooral de betrokkenheid van de Saudische kroonprins wordt nader onderzocht.

NPO 3, don. 26 dec., 22.45

MUZIEK Nieuwe docu over Queen, nu Adam Lambert de plaats van Freddie Mercury heeft ingenomen en de film ‘Bohemian Rhapsody’ heeft aangetoond dat de muziek van de band nog razend populair is.